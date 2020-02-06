防疫口罩6日起採取實名制，新北藥局排隊人數擠爆街口（戴上容攝）

武漢肺炎疫情延燒，防疫口罩6日起採取實名制，新北藥局排隊人數擠爆街口，民眾怨聲連連，健保藥局店家很無奈。許多慢性病患者及藥局散客，想進入藥局詢問時，遭一旁排隊民眾誤解、喝斥「要排隊！」、「不可以插隊」，險些爆發衝突，最後由藥局工作人員出面解圍。

但也有人手不夠的藥局，無力安排「非口罩」排隊區，慢性病患者及藥局散客遭民眾喝斥，百口莫辯，不敢再往前詢問、購買，最後悻悻然離去，「口罩之亂」意外霸凌真正對藥品有需要的人。

防疫口罩6日起採取實名制，新北藥局排隊人數擠爆街口，民眾怨聲連連，健保藥局店家很無奈。第一個排到口罩的民眾表示，「九點開賣，七點多就到藥局前排隊」、「各個藥局時間販賣時間不一樣，有些下午才開賣，一早撲空2間後又排不到口罩」。

更有許多年長者說，對於「特約藥局」到底在何處不清楚，並指「買口罩，根本像買樂透」，新北市新莊區福壽街陽光連鎖藥局，排隊隊伍中有大嬸想趁機插隊爆發激烈衝突，最後由藥局工作人員拉開發送號碼牌，才和平落幕。

此外健保插卡系統也出現異常，有些藥局開賣時登不進系統，造成開賣時間延遲，店家表示，經過2、3個人購買後，系統又發生異常狀況，只能耐心等待，令現場店家相當傻眼，每位民眾領口罩的作業長，平均一個人作業時間近5分鐘，造成排隊隊伍綿延數十公尺。

(中時 )