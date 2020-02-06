21歲林姓酒店小姐與哥哥，2018年間嫌棄2歲兒子肚子餓吵鬧，竟將他關進廁所，不給吃喝，林女還與蕭姓男友玩樂3天後才返家，赫然發現兒子死亡多時 ，警方前往處理更發現男童瘦到皮包骨蜷縮在馬桶旁，地上、身上沾 滿排泄物，死狀極慘。台北地檢署上月依遺棄致死、凌虐未成年人罪嫌起訴林、蕭2人，另通緝林女哥哥。警方6日逮捕林女哥哥歸案，檢察官訊後聲押。

檢方調查，輕度智障的林女未婚生下男童後，原將男童交給嘉義的 阿姨照料，但阿姨貧困無力照顧，2018年8月初，將2歲男童改交給林女哥哥北上和林女一起扶養，2人租屋同住，但林女哥哥忙打電動， 不照顧男童，只要男童飢餓哭鬧，或翻垃圾桶覓食時，動輒斥喝、毆 打。林女即有樣學樣，只要兒子哭鬧就將他關廁所。

同年9月，林女結識蕭姓網友後一起同居，無業蕭男得知林女及哥 哥經常對男童施虐，擔心出事遭波及，10月搬離同居處所，卻仍每天 邀約林女四處玩樂吃喝，費用全由在酒店上班的林女埋單，剝奪林女 照顧男童的金錢及時間、母愛。 2018年11月6日，林女嫌兒子吵鬧，再將他關在廁所，隨後出門上班 ，並與蕭男出外玩樂，8日晚間，男童終因敗血性休克併呼吸衰竭死亡。

11月9日上午，林、蕭返回住處發現男童早已氣絕多時，竟未立即 通報119救護，反而逃離住處，直到晚間林女的酒店經紀人知悉此事 ，才勸林女向警方報案。員警及救護員到場時，發現男童死在廁所內，嚴重營養不良，骨瘦 如柴蜷縮在馬桶旁，地上、身上沾滿屎尿等排泄物，員警目睹慘狀，不禁鼻酸。

(中時 )