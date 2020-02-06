台中市警局少年警察隊開辦拳擊課，台中市警局少年隊隊長陳春安（右）感謝廠商贊助拳擊課，回贈感謝狀。（台中市警局少年警察隊提供／黃國峰台中傳真）

抵抗武漢肺炎延燒，增強自身免疫力，是最好的方法，台中市政府警察局少年警察隊，為加強員警體力，特別邀請「造新星拳擊俱樂部」到隊，免費教授8堂拳擊課程，除提升體能條件外，也精進員警格鬥技巧，獲得不少員警歡迎。

少年隊隊長陳春安本來就熱愛各種健身運動，自108年6月24日到任後，就積極在隊內設置健身空間，終於108年9月中旬利用駐地3樓閒置空間，正式設置少年隊專屬健身房，提供員警勤餘健身、鍛鍊體魄及體能。

隨著國人運動風氣漸盛，健身房俱樂部林立拳擊有氧課程正夯，陳春安又引進正統的拳擊課程，讓員警有多元化的健身選擇，邀請「造新星拳擊俱樂部」免費教授8堂拳擊課程，於109年1月7日起，利用駐地地下室柔道場地開辦，目前有10多位員警報名，在星期二晚踩著靈活的步伐，隨著教練練習閃躲、直拳，側擊拳、上勾拳，拳拳生風，下次歹徒可要小心被員警一拳KO !

除「造新星拳擊俱樂部」提供免費的拳擊課程外，「亞帝昇生物科技有限公司」也捐贈OUTSHOCK牌拳擊沙包，讓員警有充分的練習工具，日前感謝該公司為提升員警體能，維護員警執勤安全的努力，少年隊長陳春安，特別回贈感謝狀，感謝該公司對警察工作的認同與支持。

(中時 )