2019新型冠狀病毒疫情擴大，各地傳出囤積、哄抬防疫物資的風聲不斷，台南地檢署證實已接獲相關情資偵辦中，台南市長黃偉哲、台南地檢署檢察長林錦村、台南市調處長鄭伯卿與台南市警局長周幼偉4人6日罕見聯手，一同宣誓打擊囤積或哄抬防疫物資的決心。

2019新型冠狀病毒疫情肆虐，民眾瘋搶防疫物資，醫療口罩成為全世界搶手貨，台灣實施實名制購買口罩首日，各家藥局的醫療口罩6日一開店就被排隊民眾掃光。

防疫期間最怕民眾囤積防疫物資，新北市剛查獲有藥局囤積數十萬片口罩，台南市法制處共接獲11件哄抬口罩價格與1件囤積口罩的檢舉案件，目前尚查無實證。

為了杜絕民眾在防疫期間的恐慌心態，黃偉哲、林錦村、鄭伯卿與周幼偉4人6日聯袂站出來宣誓打擊不法決心。台南市成為全台第一個公開宣誓打擊囤積與哄抬防疫物資案件的城市。

黃偉哲表示，政府管控口罩是不得已但必要的措施，囤積與哄抬口罩不僅法所不容，也危害防疫工作，台南市府已請台南市警察局、台南市消保官對囤積哄抬價格部分，配合台南地檢署查緝。

黃偉哲表示，口罩販售已進入實名制，接著還有酒精、消毒等防疫物資需進行查緝，呼籲民眾不要囤積哄抬，若違反傳染病防治法，包括地檢署、市調處都會偵辦。若違反公平交易法，台南市消保官也會作處置，防疫工作不能出現缺口，希望民眾在防疫期間互相體諒。

林錦村表示，地檢署有民生專屬檢察官正偵辦相關案件，民眾若知道囤積或哄抬防疫物資，可踴躍檢舉，地檢署會積極查辦，散布不實疫情也會全力加以查緝，配合政府防疫措施。

鄭伯卿表示，不能為了少數人利益損傷大多數人的利益，台南市是文化古都，大家發揮道德心，提升文化水準，相信疫情很快可迎刃而解。

(中時 )