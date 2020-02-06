武漢肺炎疫情延燒，包括遠百、遠東SOGO、台北101、南霸天漢神百貨等均是成員的中華民國百貨零售協會（以下簡稱百協）6日進行例行理監事會議時，業者對防疫強化一致共識，並以當年SARS期間防疫經驗相互交流，對於經濟部商業司關切百貨業衝擊，百協觀察春節期間不受影響，但2月以來人潮約減二成，業績也會因此受到波及約在10％之內。

與會百貨業者指出，業績與人潮都是明顯減少，甚至有業績減少10％者，以目前確診案例增至13人，本周會是關鍵，主要是農曆春節前台商、台幹等返台觀察期約兩星期，正是落在本周，只要沒有增加病例，應可代表疫情穩定，不過也有業者估計，要到3月中旬以後疫情才會穩定，而業者對應策略就是先把內外部防疫工作與服務做好。

百協秘書長詹武哲指出，自開工以來至今觀察，整體對百貨業衝擊，人潮約減二成，而各家百貨業所備份的口罩也有部分業者甚至短缺，已向商業司回應，與此同時中華民國購物中心協會亦透過立院陳情口罩短缺等問題。

遠百表示，在未有確診案例前，業績都成長，而但確診案例出現後，業績就出現些微衰退，而當初SARS期間，幾乎全業界業績大跌達五成，但台灣防疫能力與觀念明顯提升，此次影響應該不會太大。

台北101表示，1月營收仍有成長，到農曆春節假期尾端才有影響，但營運狀況仍正常，目前最重要的是將防疫工作做好，自2月起加強消毒，每周進行一次閉館後的全館公共區域大消毒，101強調，2月以來人潮減少約二成。

(工商 )