美國研發的新藥瑞德西韋（Remdesivir）可能成為武漢肺炎治療用藥。台灣大學副校長張上淳今天說，台大醫院已與藥廠取得聯繫。

中央社報導，傳染病防治醫療網台北區指揮官的台大副校長張上淳證實，台大醫院春節前與吉利德相關部門取得聯繫。他指出，台大醫院也備妥治療計畫書、病人同意書等文件，通過醫院的倫理審查並送衛福部申請。藥廠同意以恩慈方式免費提供藥物，但不會在台灣儲備藥物。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今日在行政院會後記者會證實，我方確實有向美方接洽，商請在防疫期間，能保留一些新藥的量給台灣。

「瑞德西韋」（Remdesivir），本來是用來投入西非伊波拉病毒的新藥，卻因臨床實驗效果不甚理想，才未被任何藥物監管機關批准。此次應用在武漢肺炎患者身上看見成效，且沒有明顯副作用，美方才免費提供給大陸。

(中時電子報)