不少現代人選擇不結婚或是當個頂客族（Double Income No Kids），沒有小孩卻養了寵物，讓街上寵物店一家一家開，毛孩經濟成為產業新趨勢，看好毛孩經濟發展，東森寵物雲商店1月份營收在農曆新年加持下衝破1.6億元，成立14個月來實現單月獲利新里程。

東森國際（2614）投資的子公司「東森寵物雲」自2018年成立迄今，迅速展店91家門市，成為全台連鎖寵物門市最大品牌。在達到規模經濟後也反應在1月的營收表現1.6億元上，單月營收業績衝破億元大關。與上個月相比，營收就大幅成長14％，跟去年同期相比更是有700％的大躍進。

東森寵物雲董事長兼總經理陳安祥表示，2020年元月適逢農曆春節，許多飼主趁著年節為毛小孩購買食品、用品、美容，帶動寵物業績搶搶滾，其中，小年夜單日營收甚至是日平均值2倍以上。有別於其他寵物店的經營方式，除了人員的服務態度，也舉辦敦親睦鄰的小小店長活動與寵物講座，贏得消費者的青睞。

除了實體的東森寵物雲商店外，自1月開始也正式推出虛擬的線上商城，希望藉由透過「線上」和「線下」整合，全面包圍消費者的需求。

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(中時電子報)