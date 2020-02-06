「身處於享樂的世代，人們似乎知道的越多卻感覺的越少，災難成為一種假設，人們邊笑邊練習如何受折磨。」擅長將生活中平淡無奇的事物，透過新聞照片式構圖，詮釋當代人內在與心理意識，旅居紐約的藝術家黃海欣，近日將在台推出《祝你有美好的一天》個展，強調生命中美麗與荒誕的片刻與人類的脆弱。

黃海欣作品往往取材自日常生活情境，展名「祝你有美好的一天」來自她長年旅居紐約的經驗與感觸，這句極為日常的問候語，不失禮貌卻非真心，她將這種複雜而矛盾的情感，透過粗略梗概的圖像，紀錄了社會中的荒謬、恐懼不安、寂寞等現象，對黃海欣而言，「生命中大部分的面向幾乎都是怪異、彆扭、可笑和沒有意義的綜合體」特別是社群媒體盛行的今日，人們透過網路認識世界，卻時常被混淆於真假訊息中。

此次展出共計28件作品中，包含15件近兩年的全新創作及1件錄像裝置，她指出此次混合新舊作品，「但軸心離不開一直以來所關注的世界局勢與人的矛盾，特別是在社群媒體的出現後，我們更容易得知世界的善惡面貌，但訊息也同時真假難辨。」尤其社群網站齊頭式的「個人化」廣告，與新聞事件一律被壓縮成均等的方塊消息，「自由與生命」與「量身打造的瑜珈褲」兩者一樣重要，黃海欣欲透過作品反思這樣的荒誕。

黃海欣此次展出全新創作的《動物園》系列，以一連串動物園區組成，如野生動物非洲獅區、台灣獮猴區、可愛動物無尾熊區等，然而觀者在畫面中所見只有空蕩蕩的園區和欄桿，不見任何一隻動物。作為此展的學術研究者，藝評人簡子傑指出：「我們就跟來到動物園卻什麼動物也沒看到的觀眾沒兩樣，這是一種已成習慣的期待落空」藝術家觀察著沒有動物的動物園，而觀者從缺席的對象轉向繪畫本身的風景。

簡子傑指出：「等我們多看了一會兒這些異常寂靜的動物園後，就如同黃海新多數畫作給人的感受：好像還是有什麼說不上來的暗潮洶湧著。」他認為黃海新冷冷的幽默，也有著她旅居國外多年才有的「閒暇」，讓人「同理這個帶著尷尬卻也飽含溫情的社會場域」。

(旺報 )