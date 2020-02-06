口罩販售實名制上路， 嘉縣各藥局秩序良好。（縣府提供／呂妍庭嘉義傳真）

口罩販售實名制上路第一天，嘉義縣各藥局多以發放號碼牌來因應，原本中央公布嘉縣有121個販售店，因故減少3家藥局，另有2家藥局因VPN系統尚在測試，預計2月8日才會上線服務，不過首日銷售狀況良好，又以成人口罩最搶手，開賣2小時內完售。

嘉縣共有118個販售點，包含117家藥局及大埔鄉衛生所，較5日中央公布的數據少3家販售點，主要為歇業、無系統設備等因素，其中有15家藥局因口罩物流問題遲至下午才販售。

衛生局指出，自大陸武漢疫情爆發以來，除立即啟動防疫緊急應變機制外，也積極透過各通路加強防疫宣導，包括官網、Facebook、line等訊息張貼，並透過3＋1行動醫療車每天的巡迴場次，提供防疫宣導衛教，積極建立民眾正確認知，因此未造成口罩搶購人潮。

至於嘉縣目前並無確診案例，截至2月6日通報17人，13人已排除，4人檢驗中，均在衛生局掌控下，提醒民眾無須過度恐慌。

(中時 )