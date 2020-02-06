交通部1月31日正式宣布廢除遠東航空民用航空運輸營運許可證，遠航公司確定無法復飛，遠航也付不出2個月、近億元的員工薪水，北市勞動局6日表示，已限令遠航公司2周內、21日前務必將所有積欠薪資給付完畢，否則再予重罰。

勞動局調查，遠航去年12月積欠1000多名員工共約4700萬元薪資，勞動局今年1月7日依違反《勞基法》第22條第2項規定，加重處分遠航150萬元並限期改善，豈料應於今年2月5日發放的1月份薪資，仍無法按時給付全體員工約4600多萬元薪水。

勞動局勞動基準科長陳昆鴻表示，經勞檢後，確認遠航積欠員工2個月的薪資及加班費已達近億元，嚴重影響所有勞工的權益與家庭生計，勞動局已限令遠航公司2周內、21日前務必將所有積欠的薪資給付完畢，否則再予重罰。

勞動局長陳信瑜表示，遠航公司員工目前人數尚有900餘人，家庭生計堪虞，影響社會甚鉅，遠航應積極將發放員工薪資做為最優先處理事項，以免辜負員工至今仍對公司不離不棄。

陳信瑜呼籲，遠航勞工如有任何勞動權益受損或是終止契約的爭議，建議可盡速向勞動局申請勞資爭議調解，以維護自身權益。

(中時 )