屏東內埔農友邱孟賢為了種植有機玉女番茄，除了建設溫室設施、使用生物防治及有機資材外，還會以顯微鏡觀察葉片看有無蟲卵孵化。因下的功夫極深，即使非務農出身，十年磨一劍，種出的番茄皮薄、色美、味香甜，很受歡迎，吃過的人都說讚。

邱孟賢原本從事結婚喜宴會場布置，因需要使用到一些植物花材，接觸到農業後產生很大興趣，10年前在朋友介紹下購買近4分地，其中2分地花了近百萬元搭設溫室種植玉女番茄及洋香瓜，為了食安及生態環境，決定申請有機驗證。

因為不能用農藥，果園常遭到斜紋夜盜蟲侵襲，他除了使用黏板外，還要放草蛉當天敵，及噴用有機防治資材，並時常以顯微鏡觀察葉片看有無蟲卵孵化，比科班出身的農人還認真，農改場專家也稱讚他的用心。

他也利用肥培管理及修剪枝葉降低密度，果實長得茂密，每天都要採果，尤其裂果要快清除，以免滋生病蟲害。他以有機種植除了標榜安全健康，從過年前開始採收上市，除了網路及通路外，也到市集擺攤，獲很多消費者青睞。

邱孟賢以番茄的英文TOMATO音譯「特瑪多」做為品牌名稱，已打出名號，建立一批忠實顧客。他說，玉女番茄是目前小番茄的主流，尤其甘甜略帶微酸味，是許多消費者的最愛。

(中時 )