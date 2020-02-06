位於花蓮南區的衛福部玉里醫院，今天下午2點35發生院內火警，起火燃燒的位置在玉一病房1樓保護室，濃煙竄出，院方疏散34名人員，當中有1名患者吸入性嗆傷，送台北榮總玉里分院後又轉送花蓮慈濟醫院，起火原因正調查。
119接到報案，收容慢性精神病患的衛福部玉里醫院傳出火勢濃煙，消防人車抵達現場，花蓮縣消防局第3大隊說，初勘起火燃燒地點是「玉一病房」1樓保護室內的棉被燒起來，燃燒面積大約2坪，且火警自動警報器、撒水系統有作動，護理人員發現後，也即刻啟動編組滅火及通報，引導住院病人疏散，消防局趕到時火勢大致已撲滅。
34人員被疏散到安全處，但起火濃煙時，當中有1名病患受到吸入性嗆傷，由院方檢傷後送往台北榮總玉里分院，之後轉送花蓮慈濟醫院，院方說，將針對疏散病人妥為安置，安排醫師、心理師、護理人員安撫情緒，讓病人儘速回歸正常作息。至於起火原因，交由院方、消防局調查中。
(中時 )
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