因應武漢肺炎疫情，學校延後開學，交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處邀請民眾假日到戶外登山、健行，風景區內遊客中心、旅遊資訊站全面啟動防疫措施，準備耳溫槍及乾洗手液供民眾使用，針對遊客常接觸設施加強消毒，營造安全、友善、健康的旅遊環境。

西拉雅管理處處長許主龍表示，風景區內有多處優美景點及登山步道，如梅嶺梅峰古道、南化烏山步道、白河大凍山步道，多親近大自然，可以強健身體、增強免疫力。

管理處年前已於轄內中埔、南化遊客中心及大埔、嶺頂、梅嶺、八田旅遊資訊站全面啟動防疫措施，第一線服務人員配戴口罩，提升自我保護機制，遊客中心備有耳溫槍及酒精乾洗手液，民眾可以就近到遊客中心進行洗手、量體溫等，出遊不用過度恐慌。

許主龍強調，轄區各遊客中心及旅遊資訊站平日即落實管理措施，建構舒適安全及友善便利的旅遊環境，請遊客放心前來旅遊。

他也推薦遊客，冬天到關子嶺泡湯最舒服，泡完湯還可以到東山喝咖啡。另外，台南市新化區剛入選2020經典小鎮，邀請大家到新化林場登山、健行，再到新化老街嘗小吃美食。

(中時 )