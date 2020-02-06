武漢肺炎疫情持續蔓延，目前台灣已有13例確診個案，不過國內流感疫情仍處高峰，根據疾管署監測資料顯示，本季自2019年10月至2020年2月3日截止，流感併發重症病例累計858例，重症死亡病例累計61例。而上週有5例因流感死亡的案例，平均從發病到死亡的時間，僅短短5天。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上週新增5例經審查的流感死亡病例，其中一名為84歲女性，本身有中風病史長期臥床，家人將她送往急診，經檢查發現已出現敗血症及肺炎症狀，隔日還來不及送進加護病房就併發心律不整搶救無效，從發病到死亡僅短短1天。疾管署也提醒，國內流感疫情還在高峰，目前全國公費流感疫苗尚餘約42.2萬劑，若有符合資格的民眾要把握機會機種。

國內上週（1月26日至2月1日）門急診類流感就診達10萬2013人次，較前一週下降13.5%；急診類流感就診病例百分比為22.2%；近4週社區流行病毒則以A型H1N1為主，約佔84.6%。

截至2月2日止，全國公費流感疫苗接種數達561.8萬劑，尚餘約42.2萬劑，疾管署也呼籲符合公費接種資格的民眾，要把握機會儘速接種；若是長者或者行動不便者，可洽各地衛生局申請到宅接種，經評估後，會協調衛生所或合約院所至住家提供到宅接種服務。

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(中時電子報)