台中金典酒店推出外送餐點服務。（金典酒店提供／台中馮惠宜傳真）

受武漢肺炎衝擊，中市飯店業春酒取消超過80％，住房率也較去年同期少20到30％，在民眾減少到外出用餐之際，多家飯店也推出餐飲外帶外送服務，希望可以降低疫情對整體營收的衝擊。

永豐棧酒店旗下阿利海鮮（中餐廳）以及風尚西餐廳都推出單點全品項外帶自取85折優惠。另，穎火鍋餐廳將與外送平台合作，推出個人暖心小火鍋…等美味單品直送。

台中金典酒店金園中餐廳、大廳酒吧等各餐廳餐點，只要是距離台中金典酒店10公里以內，且單筆餐點消費滿1680元以上，即可享有免費外送的服務，未滿額則需加收300元運送費。此外，更推出以老母雞、螺頭、豬後腿肉、哈蜜瓜、蘋果等共同熬煮八小時的「港式養生煲湯」，讓民眾在家享用美味料理，提升自我保護力。

星享道酒店推出晚餐時段三菜一湯僅需震『漢』價777元的平價餐食，另外加碼贈防疫酒精隨身瓶送完為止，此外單地點訂單滿1800元原台中市區內專人免費外送到府。

台中日月千禧酒店推出經典桌菜、雙主菜便當外帶服務，此外，特將23樓高樓層市景套房房型保留作為貴賓用餐包廂，讓消費者可在獨立、安全的套房內享用五星名廚團隊的餐點與服務。

台中長榮桂冠酒店長園中餐廳推出「在家享美食外送服務，即日起推出於午晚餐點餐時段，點餐滿2000元以上並離飯店10公里內，即可免費外送到府，若是未滿2000元，外送費需加收300元！

(中時 )