受武漢肺炎衝擊，中市飯店業春酒取消超過80％，住房率也較去年同期少20到30％，在民眾減少到外出用餐之際，多家飯店也推出餐飲外帶外送服務，希望可以降低疫情對整體營收的衝擊。
永豐棧酒店旗下阿利海鮮（中餐廳）以及風尚西餐廳都推出單點全品項外帶自取85折優惠。另，穎火鍋餐廳將與外送平台合作，推出個人暖心小火鍋…等美味單品直送。
台中金典酒店金園中餐廳、大廳酒吧等各餐廳餐點，只要是距離台中金典酒店10公里以內，且單筆餐點消費滿1680元以上，即可享有免費外送的服務，未滿額則需加收300元運送費。此外，更推出以老母雞、螺頭、豬後腿肉、哈蜜瓜、蘋果等共同熬煮八小時的「港式養生煲湯」，讓民眾在家享用美味料理，提升自我保護力。
星享道酒店推出晚餐時段三菜一湯僅需震『漢』價777元的平價餐食，另外加碼贈防疫酒精隨身瓶送完為止，此外單地點訂單滿1800元原台中市區內專人免費外送到府。
台中日月千禧酒店推出經典桌菜、雙主菜便當外帶服務，此外，特將23樓高樓層市景套房房型保留作為貴賓用餐包廂，讓消費者可在獨立、安全的套房內享用五星名廚團隊的餐點與服務。
台中長榮桂冠酒店長園中餐廳推出「在家享美食外送服務，即日起推出於午晚餐點餐時段，點餐滿2000元以上並離飯店10公里內，即可免費外送到府，若是未滿2000元，外送費需加收300元！
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。