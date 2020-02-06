已屆耳順之年，仍勤勉向學，義守大學管理學院管理碩士班學生張明哲，事業有成抽空重返校園進修，除了上課從不缺席，成績名列全班前三名，今年更獲得「中華林產事業獎」，被同學們視為好榜樣。

「中華林產事業獎」旨在獎勵於林產學術研究與林產事業上表現卓越的人才，每年由社會賢達舉薦推選，張明哲從眾多角逐者中脫穎而出，獲頒「組合板中華林產事業獎」

耕耘組合板行業長達40多年的張明哲表示，很開心得獎，或許是因他一直堅持組合板相關研究，除一般學識外，更累積許多實務經驗而獲得肯定。

年紀雖長，張明哲始終不放棄想再讀書的夢想，他感謝義守大學廚藝學系主任洪端良引薦他到義大求學，並強調，在洪主任指導下，把煩躁的論文變得簡單有意義了。

事業雖忙，但張明哲從不缺課，成績名列班上前三名外，也很樂意幫助同學，分享業界經驗，對於課外活動也積極投入。

而所有課程中，張明哲說，他尤其難忘管理學院院長林迪意開設的「研究方法課程」，原本一竅不通的他，透過林院長簡單明瞭解說後，學習力和信心大增。

張明哲強調，十分珍惜回學校當學生的日子，享受當下，期許時時充實自己，不斷提升專業力與思考力。

(中時 )