貝爾吉羅斯囧臉吃蝙蝠。(取自微博)

2019新型冠狀病毒又稱武漢肺炎，據傳可能與吃「野味」蝙蝠有很大關係，也令不少人好奇蝙蝠味道究竟是如？而這個問題的答案，從被譽為「站在食物鏈頂端的男人」「貝爺」貝爾吉羅斯(Bear Grylls)臉上表情就可窺之一二。

因拍攝野外求生節目《荒野求生秘技》走紅全球的貝爾吉羅斯(Bear Grylls)，不僅在節目中完美展現出曾在英國陸軍特種空勤團學習的求生技能，還因大啖包括巨蟒、鱷魚、蟲子等各式驚人「野味」，被網友封為站在食物鏈頂端的男人。

隨著武漢肺炎疫情升溫，貝爾昔日在節目中大啖蝙蝠的影片也被翻出，只見他在抓蝙蝠時，也不忘用上衣製作一個臨時的呼吸口罩，以免接觸蝙蝠糞便染上致命肺病。

在處理蝙蝠食用時，貝爾更小心翼翼地將蝙蝠的頭跟內臟去除，強調一定要烤到全熟消滅病毒才安全。他坦言烤蝙蝠看上去可不太好吃，而吃下去更跟他的第一印象差不多，貝爾這麼形容：「吃下去很像長期活在黑暗、潮濕的東西。」讓他忍不住皺起眉頭吃完。

(中時電子報)