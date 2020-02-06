新北市議員李坤城媒合補教業者6日於蘆洲區公所七樓大禮堂舉行「兒童口罩捐贈儀式」，捐贈2000個兒童口罩給40個蘆洲私立幼兒園。（戴上容攝）

新北市議員李坤城媒合補教業者6日於蘆洲區公所七樓大禮堂舉行「兒童口罩捐贈儀式」，捐贈2000個兒童口罩給40個蘆洲私立幼兒園。（戴上容攝）

新北市議員李坤城媒合補教業者6日於蘆洲區公所七樓大禮堂舉行「兒童口罩捐贈儀式」，捐贈2000個兒童口罩給40個蘆洲私立幼兒園。李坤城表示，武漢肺炎造成社會人心惶惶，希望補習班的愛心為社會拋磚引玉，並呼籲大家口罩夠用就好，切勿囤積。

武漢肺炎疫情襲台，全民瘋搶口罩，兒童口罩出現短缺，補教業者透過市議員李坤城，捐出2千個兒童口罩，讓私幼免去口罩短缺的壓力。

格蘭英語蘆洲忠義分校主任陳怡佳表示，於過年前訂購大量兒童口罩，盤點後決定透過民代捐贈，分送給蘆洲地區約50家私立幼兒園。李坤城表示，武漢肺炎日漸嚴重，口罩真的很難買到，實在是「一罩難求」，蘆洲私幼人數遠超過2千個，雖然沒辦法每位都有，但至少私幼可做備用，盼透過捐贈儀式拋磚引玉，把口罩讓給更需要的人。

新北教育局幼兒教育科長廖曼雲指出，疫情還沒嚴重到要每個人都要戴口罩，健康孩童也不必強制戴口罩，小朋友有大肢體活動，戴上口罩呼吸會不順暢；入境過中港澳的孩童，都要在家自主管理14天，有幼兒園相對健康，但孩童突出現呼吸道、發燒症狀，家長還來不及帶去就醫，就應先隔離並戴上口罩，避免咳嗽、飛沫傳染到其他孩童。

(中時 )