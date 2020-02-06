國民黨協助促成第一次武漢包機，因名單生變引發爭議，前黨主席朱立倫表示，防疫工作最重要是不分朝野團結在一起，支持政府做好所有防疫工作，此時汗水比口水更重要，不要有任何政治思維；台灣目前為止的防疫工作，相對其他國家好很多；至於包機，應以政府為最重要的窗口，國民黨願全力協助，最重要的是把所有台灣同胞儘快接回來。

朱立倫下午出席一家新媒體網站上線典禮，接受媒體訪問，對此作回應，強調在防疫工作的過程，任何口水、指責只會造成內耗，呼籲大家全力支持政府所有的防疫作為。

他說，國民黨也當過執政黨，2009年他曾擔任H1N1防疫總指揮官，非常感謝當時中央及地方的朝野共同合作，以及民間力量全面支持。這次又遇到這種困難，全世界都是看，台灣目前為止的防疫工作，相對其他國家好很多，因此要給所有第一線的防疫人員、決策人員多鼓勵加油，大家一起團結，從個人家戶、社區到邊境阻絕，還有醫療體系都做好準備，就能讓疫情降到最低。

有關今天開始的每人7天限領2個口罩，朱立倫說，當然不夠，但今天第1天改成實名制，還是希望支持防疫的決策跟防疫同仁，相信會越做越好，且應該盡量響應「我OK你先領」行動，讓需要的民眾先領，獲得足夠資源，這樣就能很快達到供需平衡。

至於國民黨被批評之事，是否因徐正文所拖累？朱立倫說，他不想談徐正文個人，只能說現在一切支持政府的作為，國民黨立場應該是協助政府，做好所有防疫工作；如果有台灣同胞要回到台灣，都應該全力支持。

(中時 )