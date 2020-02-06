一名人妻與蘇姓男同事發生婚外情後想斷了，卻遭到小王用兩人主演的3分鐘性愛影片威脅恐嚇，小王將影片上傳至公司群組，讓事情曝光，人妻丈夫也控告2人涉妨害家庭，不過由於人妻跟小王都稱影片「男主角」不是蘇男，於是人夫扮起柯南頂著大綠帽研究妻子主演的性愛影片，終於找出蛛絲馬跡確認小王蘇男就是男主角。

檢方調查，人妻盧女與小王蘇男為同事，兩人有婚外情甚至錄下3分鐘的性愛影片，不久，人妻有意分手，小王卻不滿。去年3月間，蘇男以通訊軟體威脅盧女：「你的影片等著群組讓大家看！」並將影片上傳到公司的群組，才東窗事發。盧女也報警提告蘇男妨害秘密、恐嚇罪。

檢方調查時，盧女與蘇男和解，撤回妨害秘密罪的告訴，但恐嚇罪為非告訴乃論罪，檢方起訴蘇男，蘇被法院判處罰金1000元確定。不過此事讓盧女丈夫知悉妻子出軌，憤而提告妻子、小王涉妨害家庭。

據了解，由於3分鐘的性愛影片，是拍攝者手持手機拍攝，因此畫面中幾乎僅出現女方，難以辨識「男主角」身分。因此2人均否認與對方嘿咻，辯稱「男主角」不是蘇男，而是盧女前男友，且性愛影片是結婚前的事。

但盧女丈夫從影片中找出幾秒鐘一閃即逝「男主角」的私密特徵畫面，讓全案案情急轉直下，檢察官一度向法院聲請搜索票，指揮警方搜索蘇男住處，最後雙方私下和解，盧女丈夫撤告，檢方今不起訴盧、蘇。

(中時電子報)