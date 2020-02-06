廟方查證紀錄簿，果然發現有香客花錢為5位政治人物點光明燈。（程炳璋攝）

幫人點光明燈求平安不希奇，台南市北區開基天后宮卻有人一口氣為「安倍晉三、蘇貞昌、蔡英文、習進平與唐納川普」5人點光明燈，廟方猜測這位香客是希望媽祖發慈悲，讓5位領導人盡早想出2019新型冠狀病毒疫情解決辦法。

春節到廟裡幫自己與親人點光明燈，祈求平安很常見，台南市北區開基天后宮卻被人發現，有人偷偷幫「安倍晉三、蘇貞昌、蔡英文、習進（應為「近」，疑錯字）平與唐納川普」這5人各點一盞光明燈，被網友拍照傳上網路，廟方才得知，查證果然真有其事。

台南開基天后宮每盞光明燈為300元，經手的廟公張本源表示，紀錄簿上記載香客在2日花了1500元，幫這5人點燈，因為過年期間點燈香客眾多，廟方沒有多問，也未發現異狀，不知香客點燈的用意，他已忘記付錢的香客是誰。

廟方猜測，2019新型冠狀病毒疫情持續擴大，民眾可能是希望媽祖大發慈悲，讓這5位政壇領導人在神明的感召下想出良策，解決持續延燒的疫情。

(中時 )