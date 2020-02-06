武漢肺炎疫情持續延燒，目前管制大陸人士暫緩入境，而港澳、外國人士也會有因旅遊史條件，在入境時有相關限制規定，自2月7日起，港澳人士入境台灣後，須要居家檢疫14天。圖為6日國泰航空自香港來台班機，旅客在下機時由機場檢疫人員檢查相關資料與切結書。（陳麒全攝）

武漢肺炎疫情持續延燒，目前管制大陸人士暫緩入境，而港澳、外國人士也會有因旅遊史條件，在入境時有相關限制規定，自2月7日起，港澳人士入境台灣後，須要居家檢疫14天。圖為6日國泰航空自香港來台班機，旅客在下機時由機場檢疫人員檢查相關資料與切結書。（陳麒全攝）

武漢肺炎疫情持續延燒，目前管制大陸人士暫緩入境，而港澳、外國人士也會有因旅遊史條件入境時有相關限制規定，航空公司呼籲，旅客搭機前應確實了解相關管制條件，並確實告知旅遊史，避免抵台後無法入境。另外，自2月7日起，港澳人士入境台灣後，須要居家檢疫14天。

因應武漢肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心宣布6日起，入境民眾如有陸港澳旅遊史，需列入居家檢疫對象，但有申請獲准至港澳返國者，須自主健康管理14天，居住地在大陸各省市的居民則暫緩入境。另外，港澳人士從7日起，入境後需居家檢疫14天，外國人士從7日起，14天內曾經入境或居住於陸港澳等地的，也先暫緩入境，相關管制措施，政府也會持續視疫情狀況調整。

6日入境台灣的港澳居民對新的管制政府多表支持意見。來台唸研究所的黎同學表示，這個政策非常好，香港政府也應該這麼做，會在政策執行前抵台，是因為覺得局勢動盪，提早到臺灣比較好，並不是因為7日起要居家檢疫的關係。

另一位港籍的葉小姐說，台灣政府的政策非常好，通通都隔絕起來才能防疫，若是入境時知道要居家隔離14天也會配合。不過她也坦言，原本是要取消這趟來台旅程，但現在退票就是白白損失，加上想要送一些防疫物資給臺灣的朋友，才會決定按表定行程來台，但確實不知道7日開始的入境台灣新政策，要是知道入境時要先居家檢疫14日，應該就不會來台灣了。

桃園國際機場防疫單位表示，基於防疫重要性，各單位會嚴密檢查並宣導、過濾旅客入境前的旅遊史與居住史，積極做好旅客查驗的防疫把關。

桃機多家航空公司主管也表示，為避免旅客搭機來台入境時受到限制，建議直飛或轉機的旅客，在搭機前可先詢問航空公司，並確實告知旅遊史，以避免來台時，在入境時查驗時，因無法符合防疫規定，而無法入境台灣。

武漢肺炎疫情持續延燒，目前管制大陸人士暫緩入境，而港澳、外國人士也會有因旅遊史條件，在入境時有相關限制規定，自2月7日起，港澳人士入境台灣後，須要居家檢疫14天。圖為6日國泰航空自香港來台班機，旅客在下機時由機場檢疫人員檢查相關資料與切結書。（陳麒全攝）

(中時 )