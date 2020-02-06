武漢肺炎疫情持續延繞，引發民眾搶購口罩熱潮，雖然6日起採實名制，每人7天內限購2片，仍有不少民眾表示買不到口罩，對此衛福部宣布，即日起民眾可進口口罩，但只限自用不得販賣。

武漢肺炎疫情嚴峻，讓國內民眾爆發搶購口罩熱潮，即使政府已將口罩限制出口與統一調度，甚至到口罩購買採實名制，每人7天內限購2片，但還是有民眾喊買不到口罩。

對此衛福部食品藥物管理署宣布，自即期起至109年4月30日止，民眾及公司行號將可以自行進口防疫醫療器材使用，但僅限定於「自用」，但在數量上也有限制，如果超過限制數量，進口人必須簽結自用切結書，絕對不得販售。預期應可以疏解目前國內口罩缺貨的窘境，這項進口業務適用於一般進口、快遞進口及一般入境旅客。

這項新措施適用個人及公司行號進口，進口項目的數量限制，包括口罩每個進口人1000個、電子體溫計3個、耳溫槍專用套1000個及酒精棉片1000個，只要沒有超過上述數量，則不需要任何簽審核准文件。

如果進口人因實際需求超過限制數量，可以簽署「嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）防疫醫療器材自用切結書」，進口的醫療用品只能供進口人使用，不得販售。

(中時 )