口罩實名制上路首日，有通霄民眾到藥局買口罩卻撲空，苗栗縣衛生局6日全面清查，更正縣內提供口罩販賣的健保特約藥局名單，間數從134家下修至123家，原因分別因負責人生病、歇業或是健保資訊網VPN系統問題無法提供服務等，詳細更新名單公布於苗栗縣政府衛生局網站。

最新名單連結：https：／／www.mlshb.gov.tw／upload／21／2020020616085233810.pdf

(中時 )