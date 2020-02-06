由於武漢肺炎疫情延燒，衛福部長陳時中所帶領的中央疫情指揮中心每日馬不停蹄地防堵疫情，但4日陳時中在宣布武漢返台台商確診時，為此沮喪落淚。今日衛福部臉書貼出陳時中的照片，並回應近日網友們替部長加油打氣的留言。

陳時中露出久違笑容。（摘自衛福部臉書）

陳時中日前因為武漢返台台商的確診病例在鏡頭前忍不住落淚，當時他強忍情緒哽咽地說，「大家第一個時間聽到都很沮喪，同仁真的很努力，很不希望看到這樣的結果」，對此，他回應，「很抱歉，沒管控好自己的情緒」，這一幕讓不少台灣民眾看到後都十分心疼，紛紛上衛福部臉書留言替部長加油打氣。

今日衛福部臉書貼出一張照片，可以看到陳時中露出微笑，舉著口罩正確配戴時機的宣導看板與小編一同宣導。陳時中文中寫下，「再次謝謝所有人的意見和關心，我有吃飯、也有睡覺，大家都要照顧好自己，保護自己也保護別人；我們會繼續努力，守護國人，是最大目標！」

陳時中也呼籲，「健康民眾不用隨時配戴口罩，口罩有限，請讓給有需要的人；掌握洗手時機！」

(中時電子報)