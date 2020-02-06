苗栗警分局將進行交通管制。（苗栗警分局提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗市踩街將於7日晚間登場，為因應及(火旁)龍系列活動帶來的大批人潮，苗栗警分局將在7日晚間7點起，於苗栗市中正路段的龜山橋台6線至國華路，至為公路、中正路到火車站，實施交通管制，籲請民眾配合。

苗栗警分局指出，7日踩街活動晚間5點到8點將在苗栗市中正路的台六線龜山橋至天雲街進行管制；晚間6點半到10點為苗栗火車站圓環周邊道路：北起義民街、南至建中街、東起中山路、西至苗栗火車站前站，執行交通管制。

另依踩街隊伍行進路線依序管制中正路（天雲街至為公路）沿線路口、中華路（國華路至為公路）、為公路（豐年路至苗栗火車站），並於隊伍末掃街車通過後，逐段開放通車。

警方呼籲民眾可搭乘大眾運輸工具，以分流交通及人潮，但若駕車行經中正路可使用經國路、復興路及台6線作為替代道路，並注意收聽廣播或利用苗警APP，掌握即時交通狀況，並強調，務必配合疏導與管制措施，遵守現場指揮及引導。

(中時 )