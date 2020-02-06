口罩實名制上路首日， 不少民眾排隊搶買口罩，因為一天只有250個口罩，有藥局準備號碼牌發給民眾，免得民眾排隊也拿不到口罩。（黃國峰攝）

口罩實名制上路首日， 不少民眾排隊搶買口罩，上午9點起一度因網路流量不足，造成民眾久候，幸後頻寬加大，一人約等1分多鐘左右。（黃國峰攝）

口罩實名制6日起在藥局販售，中市大部分藥局，還沒開始營業就排滿長長的人龍等著買口罩，部分藥局，疑因健保刷卡系統頻寬不足，一直無法連上線，無法如期販售，不少人撲空，中市鴻儀藥局藥師只能無奈請民眾下午再來，幸中午後，網路已較順，125人份的口罩，在1個半小室內發完。

因實名制口罩販售，需刷健保卡確認，為讓過程順利，不少健保藥局在門口貼上告示牌，提醒民眾過卡要一定的時間，請民眾耐心等候，也請民眾自備零錢10元，以加快過卡流程，雖是如此，6日上午一開店，仍有部分藥局發生，健保卡透過刷卡機刷卡，電腦網路無反應的情況。

因疫情指揮中心表示，每家藥局每日只供應成人200片，兒童50片，換算下來一天只有125人可領取，原預期一早會有不少人排隊，不過中市南區鴻儀藥局，卻因電腦系統一直無法上線，不少民眾一早來撲空，藥師也只能無奈請民眾中午過後再來，並緊急製作海報，提醒民眾。

口罩實名制上路首日，上午9點起就湧現不少民眾排隊搶買口罩。（黃國峰攝）

該藥局賴性藥師指出，5日晚測試時是正常的，6日早上9點開店後卻出現問題，插入健保卡，只見電腦一直跑完全沒反應，改成手動輸入身份字號也完全沒辦法輸入，判斷應該是網路壅塞造成，緊急請民眾中午12點再來後，順利在1個多小時內將250個口罩發送完畢。

賴姓藥師表示，對於未提早發號碼牌，造成民眾白排隊很抱歉，提醒民眾明日再來時，藥局會先發號碼牌，一張健保卡一張號碼牌，未拿到健保卡的民眾請勿再排隊。

口罩實名制上路首日， 不少民眾排隊搶買口罩，多少影響到領慢性處方的民眾，藥局呼籲民眾，可以避過上午1個多小時的買口罩時間。（黃國峰攝）

(中時 )