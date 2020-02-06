宏達電（2498）營收又創低點，1月營收為4.8億元，是歷史次低，而隨著出售手機代工部門給Google已經滿兩週年，宏達電在智慧型手機的動能似乎也越來越弱，宏達電在2011年成立、專為全球鐵粉設立的論壇HTC Elevate已經停止運作一段時間，宏達電的中國論壇則預定於7日結束服務。

受到淡季與農曆年假影響，宏達電宣布1月營收為4.8億元，只有去年同期的一半不到，並比去年12月營收月減21％，月減幅度與前一年同期差不多。

中國區在宏達電VR業務占比不低，不過宏達電在中國已經沒有生產基地，而且宏達電耕耘VR垂直市場、B2B應用已久，面對武漢肺炎疫情所受到的影響相對單純，然而，宏達電除了堅定地走在VR的道路上之外，其他的產品線發展似乎有點模糊不清。

以智慧型手機來說，將手機代工部門賣給Google已經在今年1月底滿兩年，雖然當時宏達電將不少有經驗的好手留下來，然而宏達電已經18個月沒有推出新款旗艦智慧型手機，正在銷售中的中階與入門機種多是請中國手機業者ODM。

在客戶基礎不斷流失下，由宏達電親自邀請全球鐵粉才能加入的論壇HTC Elevate，已經從1月開始停止運作，至於宏達電中國區論壇也從7日起關閉，整合至宏達電的官方微信帳號中。

至於在宏達電結合AI與醫療的DeepQ事業部方面，除了與VR團隊共同開發手勢操作辨識之外，MRI、CT、2D影像轉3D，也已經獲得美國FDA與台灣的認證，不過暫時無法為宏達電帶來太多營運上的助益。

(工商 )