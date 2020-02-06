台灣首位破百萬訂閱戶的外籍Youtuber三原慧悟，日前上17直播節目《趣你的娛樂》宣傳，威廉再度代班主持，好奇他在怎樣的機緣巧合開始成為Youtuber，「我2016年開始拍Youtube影片，而且天天都更新，2016年那時我還是個日本的上班族，但是我想當台灣的偶像。」

這次演唱會名稱《三原的台灣金牌》，三原說明跟金牌啤酒沒關係，是因為今年2020東京奧運很重要，希望能先為日本加油贏得很多金牌，威廉聽到三原早已接獲金牌啤酒邀約合作過，表示十分羨慕，問三原的酒量如何，三原笑說：「我很容易喝醉，3杯就喝醉。」

遊戲環節，節目為「台日美食觀光特派員」三原準備了台灣美食試驗，請三原蒙上眼睛靠聞味道猜猜面前6樣台灣小吃，猜錯兩題以上就必須受懲罰吃目前台灣最臭的臭豆腐，沒想到他僅答對了珍珠奶茶，三原抗議：「太難了吧，通常我上節目都是滷肉飯什麼的，這個節目對外國人不夠溫柔！」懲罰臭豆腐端上來，三原光聞一下就一臉作嘔想吐，一吃立刻神情痛苦糾結，用日文喊著：「好臭，沒辦法，真的超臭！」

(中時 )