武漢肺炎疫情雖未大舉入侵台灣，政府針對防疫祭出多項政策，包括全台中小學延後開學，而衍伸出的「防疫照顧假」。但因有的企業給薪，有的不給薪又引發爭議。其實已有多家外資企業採取在家上班政策，如LINE、Google、HTC等等，讓員工可以居家工作，避免群聚感染風險，同時也可照顧小孩。

根據勤業眾信聯合會計師事務所2月公布的Deloitte《新型冠狀病毒疫情人力資源政策調查》指出，因疫情肆虐，企業發展面臨「無法正常服務客戶、無法施行正常管理機制、銷售下滑現金流緊張」的三大衝擊，並有超過八成的企業認為，提供員工彈性的工作方式是當務之急。

在這波受到疫情影響的企業中，又以跨國公司或是與中國有商務往來的公司產生直接衝擊。互動資通創辦人暨董事長郭承翔指出，客戶群中各科技大廠的台灣幹部皆暫緩返回中國，並以不去中國出差為原則，為維持防疫期間正常營運，需居家隔離或申請在家工作的員工，都能透過雲端即時通訊軟體，與公司同步作業、即時連繫處理相關業務。

訊連科技推出雲端視訊會議產品：「U會議」，讓有需要的企業免費下載使用。（圖／訊連提供）

互動資通針對需要遠端工作的企業，提供「team+私有雲企業協作即時通訊」軟體，透過即時訊息溝通、視訊會議、網路電話及API串接公司內部E化系統。此軟體同時也能提供給大眾運輸、航空、連鎖及品牌通路產業，因其據點眾多遍佈各地，且多為直接面對大眾的一線人員，利用軟體與總公司及時回報各據點、場站狀況；總公司則可透過網路語音電話、團隊協作溝通等功能來佈達任務政策及應變調度。

另一家業者—訊連科技則推出雲端視訊會議產品：「U會議」，讓有需要的企業免費下載使用，協助有居家工作需求者透過視訊會議進行遠距溝通，最多可支援25名與會者及30分鐘會議長度，並可在Windows、Mac、iOS、Android等平台的電腦和行動裝置上運行，進行雲端視訊會議。

和其它視訊會議軟體比較不同的是，「U會議」的桌面分享功能可於視訊會議中分享簡報、報表等畫面，亦可透過虛擬雷射筆、白板等方式互動。此外，因應年後轉職潮面試需求增加，還增加了虛擬會議室功能，讓新的使用者透過Chrome瀏覽器開啟會議連結，免安裝軟體就能進行視訊面試。

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(中時電子報)