俄羅斯一名13歲的女學生出現嘔吐及肚子腫脹的現象，原本家人以為只是食物中毒造成的，沒想到一驗孕，竟出現「兩條線」，在家人逼問之下，才得知這名女學生和一名10歲的小男孩發生關係，竟一次就中獎！

綜合俄媒報導，這名13歲少女戴利亞（Dasha Sudnishnikova）就讀7年級，與母親相依為命，但日前戴利亞開始出現嘔吐、肚子腫脹的現象，家人本以為是食物中毒所致，她的母親埃琳娜（Elena）表示，「一開始，我們以為她是食物中毒，但後來開始發現似乎不是這樣，後來我們買了驗孕棒，結果一驗竟發現懷孕了。」而這個消息很快的在網路上傳開。

如此年輕的少女竟懷有身孕，讓許多醫學專家與媒體都相當震驚，經調查發現，孩子的爸爸竟然只是年僅10歲的小男童，而這名男童在接受電視訪問時，表示自己與戴利亞只是親吻、發生一些親密動作，沒想到就成為了「小爸爸」。

據了解，患有癌症埃琳娜沒有打算讓女兒墮胎，她認為自己可以在家休養的同時，也能照顧嬰兒，她甚至還表示「現在擁有了活下去的理由」。目前母女倆正透過懷孕這件事，尋找願意資助的人，引起社會關切，然而戴利亞卻非常樂在其中，經常分享自己平時的懷孕生活。

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(中時電子報)