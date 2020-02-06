到牙科進行治療時，如果發現「牙齦長毛」是不是相當奇特？義大利有一名女子，在她19歲時，居然出現「牙齦長毛」的症狀，就醫後發現，原來是她患有多囊性卵巢症候群（PCOS），讓她的體內激素分泌失調。隨後這名女子接受口腔手術，去除牙齦內的毛髮，並服用避孕藥幫助調整體內激素平衡。

從提供的照片看到，這名女子被診斷出多囊性卵巢症候群，沒想到竟讓她的牙齦「長出頭髮」，醫生還能用鑷子從齒縫中夾出細短的毛髮，讓這名女子十分訝異，這一切竟然都是赫爾蒙失調惹的禍。

義大利女子患有多囊性卵巢症候群，導致她的牙齦「長毛」。（圖／Zhurakivska, et al）

這名女子原先經過幾個月治療，牙齦已看不到任何毛髮存在，但是在6年後，女子滿25歲，她又再度回診，她表示已停用處方藥，可是牙齦卻滿是毛髮，而且下巴和脖子也有毛髮存在。

醫療人員認為，這名女子的狀況應該和多囊性卵巢症候群相關，且由於她的口腔內有皮脂腺，因此牙齦組織就會「長毛」。

根據義大利福賈大學（University of Foggia）臨床牙科研究員Khrystyna Zhurakivska表示，多囊性卵巢症候群無法治癒，因此這名深受「牙齦毛」困擾的女患者可能必須要隨時面臨該情況，但若接受激素、避孕藥等治療，則可以延緩症狀發生。

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(中時電子報)