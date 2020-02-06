遠東航空2019年12月13日無預警停飛，交通部1月底廢止遠航民用航空運輸業許可證，更傳出已經連續積欠員工2個月的工資。遠航6日中午發公告給全體員工，證實公司將依勞動法令啟動大量解僱計畫，協助員工請領失業給付及申請工資墊償，目前遠航勞工總計有867人。

勞動部次長林明裕表示，「遠航5日才進入第4次入廠輔導，公司還表達強烈的經營意願，但在支付勞工的工資上已有困難，因此規劃將提大量解僱勞工計畫，其中部分離職勞工已申請失業給付。」

若遠航支付不出員工薪資，將由勞動部墊償基金代墊。（圖／報系資料照）

遠航的副總盧紀融也證實，民航局在廢除許可證後，雖然投資方仍有意願，但需要更多時間才能解決問題，考慮到員工也有生計上的問題，因此遠航願意配合勞動部，啟動大量解僱計畫。

桃園市空服員職業工會秘書李怡靜表示，「現階段遠航已經積欠員工2個月的薪水，不管是否啟動大量解雇計畫，都應該發放薪水並給予員工資遣費」，若遠航遲遲未能支付積欠員工的薪水、資遣費和退休金等項目，將由勞動部墊償基金代墊，該筆債權將轉由勞動部勞保局向遠航追討，如逾期未清償，除加計利息外，另將依法移送強制執行。

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(中時電子報)