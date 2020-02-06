民眾對於系統當機、購買限量等抱怨連連「買口罩，根本像買樂透」，新北市長侯友宜6日隨機訪視5間健保特約藥局，強調會向中央反應限購數量，反應民眾訴求。（新北市政府提供／戴上容新北傳真）

武漢肺炎疫情延燒，防疫口罩今日起採取實名制，新北市多間藥局開賣前就大排長龍，首日實名制雖未有嚴重衝突，民眾對於系統當機、購買限量等抱怨連連，直呼「買口罩，根本像買樂透」，新北市長侯友宜6日隨機訪視5間健保特約藥局，對於民眾抱怨，強調會向中央反應限購數量，反應民眾訴求。

防疫口罩今日起採取實名制，許多民眾抱怨連連。藥局排隊人數擠爆街口，第一個排到口罩的民眾表示，「九點開賣，七點多就到藥局前排隊」、「各個藥局時間販賣時間不一樣，有些下午才開賣，一早撲空2間後又排不到口罩」，更有許多年長者說，對於「特約藥局」到底在何處不清楚，並指「買口罩，根本像買樂透」。

此外健保插卡系統也出現異常，有些藥局開賣時登不進系統，造成開賣時間延遲，且每位民眾領口罩的作業長，平均一個人作業時間近5分鐘，造成排隊隊伍綿延數十公尺。

新北市長侯友宜指示各局處、警察局及各區公所於5日成立「應變小組」，掌握民眾購買口罩情形，侯友宜6日上午9時隨機訪視板橋3家、萬里2家健保特約藥局，特別關懷排隊長者身體狀況，許多民眾反應，「7天2個口罩根本就不夠」，侯強調會跟中央反應限購數量，並適時回應現場民眾訴求。

新北市府表示，新北配合健保特約藥局數共計1140家，為全國之最，市府指示各區公所成立應變中心，首日統計排除40件口罩販售問題及7起民眾排隊糾紛，各狀況皆已排除，未有嚴重失序事件。

(中時 )