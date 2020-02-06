據《日本經濟新聞》6日報導，日本2010年1月的流行性感冒病例處於過去10年第二低的水平。本季比往年早了1個月，從2019年11月上旬開始流行，患者數增加，到2020年初本應該出現更多患者，但實際上並未增加。日本厚生勞動省的負責人認為：「由於人們擔憂新型冠狀病毒肺炎，洗手等衛生意識有所提高，這可能是其中一個原因」。

本季流行的病毒，是2009年造成全球性感染的新型流感病毒的季節性變種。

據日本國立感染症研究所介紹，1月20~26日的一周內，在全國約5000個定點觀察醫療機構中，平均每個設施的患者人數為18.00人。在過去10年中，僅次於2010年的6.46人，處於10年來的次低水平。

本季開始流行的時期比往年要早。在11月上旬，平均每個定點觀察醫療設施裏的流感患者超過了1人，進入流行期，比往年早了1個月。之後患者人數不斷增加，12月的時候日本政府宣布「今後4周內可能發生大規模流行」。

到12月下旬，患者數達到過去10年最多，待學校開學後有可能出現大規模流行。

12月30~1月5日的平均每個醫療設施的患者數為13.93人，較上周減少了9.31人。通常情況下，平均每個醫療設施的患者數達到30人為大規模流行的指標，但實際的患者數不僅沒有達到指標數，之後的一段時間均處於20人以下的水平。

日本厚生勞動省的負責人認為，這是因為新型肺炎的疫情對策產生了影響。該負責人推測，「從年初開始公布中國的疫情，鼓勵民眾勤洗手等。或許是因為民眾的衛生意識得到了提高」。

(中時 )