國民黨2020慘敗後，正進行黨主席補選，外界呼聲高卻未投入補選的前黨主席朱立倫，被指將循「蔡英文模式」到基層累積實力。朱立倫今表示，他要利用人生這段時間好好學習；國民黨也應該多向社會學習，把更多社會力引進國民黨。

至於國民黨中常會昨通過無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，朱立倫表示，朋友越多越好，敵人越少越好，傅崐萁本來就是國民黨員，既然中常會已經通過恢復黨籍，非常歡迎傅成為國民黨大家庭的一份子。

朱立倫今天下午出席一家新媒體網站上線典禮，是他在國民黨1月11 日大選慘敗後，首次公開露面。對於未來，他表示要利用人生這段時間，好好學習一些新科技、新知識，跟很多朋友交流，不管下鄉或到任何地方都是學習，例如昨天看到很多青農在農業上創新的成果，今天則是新科技媒體的學習。

他強調，國民黨應多向社會學習，把更多社會力引進國民黨；他也跟兩位黨主席參選人郝龍斌、江啟臣提了，不論哪一位當選主席，都會在外面引進更多社會力量，讓國民黨能夠連結社會。

有關國民黨正尋求世代交替，參選黨主席的郝龍斌或江啟臣，誰的青年論述較好？朱立倫認為都差不多，兩人都希望國民黨獲得更多青年支持，但不是只想要獲得青年支持，而是要完全等於青年、跟青年站在一起，會比只開個門、開個縫給年輕人好；國民黨本來就是由熱血青年組成的政黨，要不斷接受新觀念，才能日新月異。

對於較支持郝或江？朱立倫並未正面表態，只表示「兩位跟我淵源都非常深」，都有一直探討、聯繫，走的路線都是改革路線，就是「改革比改選重要」，這是黨內選舉，郝、江各有優勢，希望不只是獲得 26萬黨員支持，而是社會力支持，「希望兩位加油，不要傷了和氣。」

媒體追問朱是否正循「蔡英文模式」，要加強國民黨論述？朱立倫說，現在不會是誰學誰了，國民黨是永遠要跟基層在一起，不管誰的模式，就是國民黨的模式，就是跟基層再一起，基層有太多值得學習的地方，尤其默默在各角落辛勤耕耘的年輕朋友，有好多值得學習，他很高興自己能藉由這段時間，多跟年輕朋友學習。

(中時 )