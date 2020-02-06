網友今天爆料，有艘來自大陸貨櫃輪停在台船船塢，準備維修改裝，為期1個多月，全船都是大陸人，但台船為賺錢，完全沒有防護動作，不顧員工安全。對此，台船鄭重駁斥並強調，全面禁止船上20多名大陸籍船員下岸，同時全面實施戴口罩、量測體溫等防疫措施。

該網友PO文指出，今天上午台船進來1艘從杭州出發的貨櫃船，進船塢作脫硫器改裝維修 ，為期1個多月，全船都是大陸人，後續還有大陸的檢驗師等等，台船為了賺錢，不管低層員工安全，低層員工怕失業沒人敢管及通報。

台船總經理曾國正表示，事實上該傳言不正確，該船為香港籍「東方海外」所屬貨輪，任何船要進港要經過正常申報程序，而該船進來後，針對20多名大陸、港澳地區船員進行管制作業，不得下船活動。

曾國正強調，台船相關工作人員要上船工作，也會事先做好相關防護措施，包括戴口罩、量體溫等自主健康檢查，另也與航港局、防疫中心做相關連繫，一切配合中央防疫措施。

高市衛生局長林立人表示，高雄為國際港埠，相關檢疫作業由中央疾管署權責，目前也未接獲相關通報。

(中時 )