警方告訴婦人這是詐騙集團慣「老梗」，但婦人堅信對方是真心的，現場還向警方秀出兩人聯絡訊息與照片佐證，但通訊內容卻是以中文溝通，軍醫照片也是網路上的照片，明顯是愛情詐騙伎倆。（淡水警提供／戴上容新北傳真）

新北市淡水區62歲婦人，1月在網路認識一名自稱在阿富汗戰地的義大利籍軍醫，彼此以「 Darling 」、「Honey」互稱，日前這名假軍醫要求女子匯款助他退役來台相聚，婦人深信不疑，臨櫃匯款美金500元，約台幣一萬五金額時，被郵局行員察覺有異報案，警方、行員苦勸1個多小時後才成功阻止匯款。

日前中正路派出所警員蔡宜真與馮浩洋於下午4時許，獲報淡水老街郵局有民眾遭詐騙， 62歲的文姓婦人臨櫃要匯款到國外，聲稱在網路上結識一名「麥克魯賓遜」的義大利籍戰地軍醫，兩人經常用LINE相互聯繫，近日他表示戰地工作太危險，想申請退休來台灣相聚，希望她匯款500美元讓他申請提早退休。

警方告訴婦人這是詐騙集團慣「老梗」，但婦人堅信對方是真心的，現場還向警方秀出兩人聯絡訊息與照片佐證，但通訊內容卻是以中文溝通，軍醫照片也是網路上的照片，明顯是愛情詐騙伎倆，員警除耐心地翻找相關詐騙新聞案例提醒外，甚至撥打給對方求證，文婦仍執迷不悟執意要匯款，員警只好採取拖延戰術，直到郵局匯款業務截止，婦人才悻悻然陪同警方離開，回所後經過一番苦勸，婦人才恍然大悟遭詐騙。

28歲邱男行員表示，婦人臨櫃辦理匯款時，因資料不齊全，便詢問匯款的原由，她稱對方是國外的戰地軍醫，因為遭恐怖份子迫害要提早退休，但需要匯款一筆500美金到指定帳戶，並且出示手機對話內容，他驚覺客戶疑似遭到詐騙，便立即通報警方前來處理。

淡水警分局表示，「假交友」跨國詐騙集團經常假冒歐美軍人或工程師、飛行員等專業人士，透過臉書或交友APP搭訕被害人，再謊稱寄送高價禮物需要補繳手續費或工作遇到困難需要周轉，要求被害人匯款救急，呼籲民眾遇網友要求借錢或投資，務必提高警覺，以免賠了錢財又傷心。

(中時 )