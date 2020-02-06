首批武漢返台無端成「箭靶」陸配嘆：我們不是台灣人？

對於武漢台商返台包機中有中國大陸籍配偶一事，陸委會副主委指出陸配也是我們的家人，有長期居留證，當然可以入境，政治評論員黃暐瀚也舉日本為例，日本也打算派包機，去把「嫁給日本人的中國籍配偶」，接回日本。

部分滯留湖北台人至今未能返台，居中斡旋人士透露，首批人員回台前，政府要求讓老幼先行，陸方未正面回應，直到起飛前才提供不相符的英文登機名單，卻傳確診，造成防疫漏洞。

知情人士表示，在首批人員回台前，政府要求將赴武漢短期出差者、有慢性病的患者、有長期特殊用藥與密切醫療照顧需要者，或老人、小孩等抵抗力較弱者納入優先名單，陸方雖表示同意，卻遲遲未提供名單。

知情人士說，陸方直到飛機起飛前一刻才提供全英文登機名單，令相關單位無法即時核實。最終抵台人員不但未包含上述優先需求者，還出現未在名單上的陸配等中國大陸籍家屬，至今更傳出一名確診病例，添加防疫風險。

而對於中國大陸籍配偶可否登機來台？陸委會副主委邱垂正今（6）日表示，陸配也是我們的家人，跟著先生小孩，陸配還是可以入境的，因為有長期居留相關證件。

政治觀察家黃暐瀚在臉書貼文說，網路上持續還在炒作「陸配沒資格上飛機」，ptt還寫了好幾篇。

黃暐瀚呼籲，認為「陸配不該上飛機」的網友們，請看看中央社的報導，日本政府也打算派包機，去把「嫁給日本人的中國籍配偶」，接回日本。

而黃暐瀚所引中央社報導指出，日本政府已派3架包機前往武漢撤僑，並考慮於今（6）日再派出第4架包機，載回包括僑民及他們的中國大陸籍配偶等共約200人。

日本外相茂木敏充表示，這是基於人道主義觀點，所以日本僑民的中國大陸籍配偶可獲准搭機。

(中時電子報)