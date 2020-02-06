中國大陸地區「嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）」病例數持續快速上升，陸委會5日宣布，即日起，中國大陸旅遊警示調升為「紅色」不宜前往。因此，勞動部呼籲，雇主以勞工健康安全為最優先考量，不宜指派勞工前往中國大陸。

勞動部指出，如非必要，也應暫時避免指派勞工前往港澳地區，可改採視訊或電傳等其他方式來維持營運經營，或與勞工協商調整工作地點及工作內容，並照付工資；如雇主強制指派勞工前往中國大陸疫區工作，卻未提供必要的安全衛生預防設備及措施，勞工得拒絕接受指派。 勞動部說明，雇主如強行勞工至中國大陸疫區工作或出差，致勞工有權益受損之虞，勞工得以此為由終止勞動契約，雇主應給付資遣費。

勞動部強調，現階段雇主如確有必要指派勞工至中國大陸地區工作，應徵得勞工同意並評估勞工個人健康狀況，避免指派有慢性肺病（含氣喘）、心血管等疾病之勞工。雇主於指派勞工至中國大陸地區工作時，應強化勞工清潔、呼吸道衛生、自我健康狀況監測等感染預防措施之教育訓練，並提供口罩、個人消毒用品等防護設備，及採取體溫量測、加強工作區域清潔、消毒及保持通風。

(工商 )