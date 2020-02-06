世界衛生組織（WHO）排除台灣參與，今天美日歐盟及友邦接棒在世衛執委會上發言，美國要求世衛直接與台灣合作，日歐強調確保沒有任何區域被遺漏對控制疫情非常重要。

第146屆世界衛生組織執行委員會今天進入第4天議程，在日內瓦時間上午討論緊急公衛事件防範和應對項目時湧現挺台聲量，美日歐盟及邦交國均支持台灣參與。

首先發言的德國表示代表歐洲聯盟（EU）及成員國，談到自中國武漢爆發2019新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）後，感謝中國分享訊息及流行病學數據，但強調面對全球疫情，合作至關重要，務必避免在溝通方面出現缺口，應確保沒有任何區域被遺漏，確保參與並給予即時訊息，對控制疫情非常重要，讓所有國家都有防範及應對能力。

日本常駐日內瓦國際組織代表團常駐副代表岡庭健（Okaniwa Ken）表示，日本呼籲全球團結並分享透明訊息，願提供1000萬美元給世衛，支持衛生體系薄弱國家對抗可能出現的新型冠狀病毒疫情。而在緊急公衛事件中強化防範能力是重中之重，不應有地理上缺口，應確保所有國家都能參與世衛組織工作，並以世衛觀察員身分參與。

美國駐日內瓦大使布倫博格（Andrew Bremberg）說，美國鼓勵世衛與成員及夥伴合作，找到防範缺口並立即解決，以快速應對緊急公共衛生事件，隨新型冠狀病毒疫情不斷演進，美國認為世衛組織非常有必要提供數據給也受疫情影響的台灣，並直接與台灣衛生當局合作採取行動。

比利時代表發言表示，肯定中國採取即時行動對抗疫情，但也強調包容的重要性，即不遺漏任何人。

此外，今天上午包括海地、宏都拉斯、馬紹爾群島、瓜地馬拉及聖克里斯多福及尼維斯等友邦也發言強調不應排除台灣，預計後續還有邦交國會發言挺台。

但中華民國邦交國尼拉加瓜迄今未為台發聲。

湖北省武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世界衛生組織命名為2019新型冠狀病毒。世衛1月30日宣布武漢肺炎構成「國際關注公共衛生緊急事件」，確認疫情對中國之外的國家有風險，需要國際社會一致應對。

(中央社)