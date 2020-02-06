口罩實名新制今6日上路，各家健保特約藥局一早就出現排隊人潮，桃園一名94歲老翁不清楚首日是星期四，只有身分證號尾數雙號的人才能購買，等排到時才發現不能購買，一時心急居然忘了自己住哪，還好熱心民眾及員警協助，才能讓老翁平安順利返家。

平鎮警分局平鎮派出所所長張振福表示，家住平鎮區的94歲鄧姓老翁，6日下午前往住家附近的健保特約藥局排隊，準備購買口罩，沒想到輪到老翁時，才發現只有身分證尾數是雙號的人才能購買，老人家一時激動居然忘了自己的名字及住處，讓藥局的藥師及其他排隊的民眾不知所措。

經診所立即通知轄區警方到場協助，員警透過老翁的健保卡查出住址，老翁一開始還不願跟警方回家，直嚷著要領到口罩，最後在柔性勸導後，才將老翁安全的護送返家，也讓老翁家人鬆了一口氣。

警方也提醒，本國人至健保特約藥局購買口罩時要記得攜帶健保卡，身分證字號末碼雙號者（0、2、4、6、8）於每周二、四、六購買，單號者（1、3、5、7）於每周一、三、五購買，周日開放全民購買。每人每卡限購兩片，且7天內不能重複購買，以免白跑一趟。

(中時 )