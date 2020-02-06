公主遊輪旗下的「鑽石公主號」已認有20名旅客確診，還曾在1月31日停靠基隆港，船上2600多人都有下船玩，時代力量立法院黨團要求相關單位公布旅遊軌跡。疫情指揮中心表示，得先釐清是否有確診旅客下船玩，才有辦釐清後續問題，目前正嘗試聯繫確診的台灣病患。

船公司公主遊輪說，已將船上販售的行程內容，提供給有關單位追蹤；船公司指出，通常遊客會跟旅行社報名，靠岸後由地接旅行社安排行程，也有自由行旅客自行選擇報名船上行程或自行叫車出遊，也有人選擇不下船，或是在港口附近的基隆廟口走走。

中央流行疫情指揮中心執行官周志浩表示，鑽石公主號的船員加旅客共有3700多人，日本分批檢驗，對其中273人做採檢，目前有20個確診，其中包括一位台灣人，目前政府正在嘗試跟他取得聯繫，希望取得第一手資料，才能了解他到底有沒有下船，有沒有在台灣旅遊，這部分必須先釐清，甚至是有沒有其他發病者在台灣下船，先釐清這點後，後續問題才有辦法釐清。

(中時 )