道瓊指破季線前 中性偏多 19:112020/02/06 工商 廖育偲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 市場期待武漢肺炎解藥將出爐，再加上美國剛公布的經濟數據表現穩健，美國1月份的ADP新增就業人數為29.1萬人，大幅優於市場預估值15萬人，創2015年5月以來新高。 元富期貨分析，道瓊工業指數上周隨武漢肺炎疫情修正，31日回測季線有撐，連續反彈三個交易日，站回所有均線之上，距離歷史新高只有一步之遙。目前短中長期均線持續走升，整體多方架構不變，跌破下檔重要支撐季線前，建議以中性偏多看待。 (工商 ) #季線 #美國 #偏多 #中性 #道瓊 也許您會感興趣 推薦閱讀 台股拚收復季線 緊盯大立光營收 04:092020/02/02 財經要聞 華新 股價突破季線 04:092020/02/02 證券．權證 台積電怒回神 台股早盤飆漲逾160點 09:232020/02/04 財經 《半導體》台積電重登季線，收復開紅盤一半失土 11:082020/02/04 財經 亞股反彈 道瓊期指漲逾1％ 17:402020/02/04 財經 權證星光大道－統一權證 台積電 重回季線之上 04:102020/02/05 證券．權證 人民銀行干預肺炎憂慮降 美股收高道瓊漲逾400點 08:492020/02/05 國際 影》國情咨文演說變造勢大會！川普狂讚經濟成就 09:172020/02/05 國際 圖輯》川普國情咨文實境秀 偉大的美國人激情演出 17:292020/02/05 國際 《盤後解析》反彈但無量，追價宜慎 15:502020/02/06 財經 財經熱門新聞 虧大！壽險業狂賣台積電 外資接手暴增5500億 - 財經 疫情有藥救？美股飆漲近500點 台股大漲百點 - 財經 創心醫電品牌ODM並進 今年營收增三倍 - 財經 鴻海復工不是問題 愛瘋產能爆新困境…蘋果慘了 - 財經 確定再延兩周 崑山台廠被通知25日才開工 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。