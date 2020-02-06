市場期待武漢肺炎解藥將出爐，再加上美國剛公布的經濟數據表現穩健，美國1月份的ADP新增就業人數為29.1萬人，大幅優於市場預估值15萬人，創2015年5月以來新高。

元富期貨分析，道瓊工業指數上周隨武漢肺炎疫情修正，31日回測季線有撐，連續反彈三個交易日，站回所有均線之上，距離歷史新高只有一步之遙。目前短中長期均線持續走升，整體多方架構不變，跌破下檔重要支撐季線前，建議以中性偏多看待。

(工商 )