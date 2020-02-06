Google宣布，在台灣推出Google Maps單車模式，台灣是亞洲第一個推出這項服務的國家，台灣也是全球第28個提供單車模式的國家，Google Maps電腦版與行動版都同步提供單車模式，用戶只要開啟或下載最新版的Google Maps即可使用。

Google 表示，Google Maps單車模式提供全台單車族專屬的路線規劃與行程時間預估，過去台灣的單車族使用Google Maps時，只能同時參考機車或步行路線，有時難免遇到上坡等不利於單車騎行的路段，單車模式整合交通部提供的開放資料，考量單車專用道及汽、機車無法行駛的道路資訊，為台灣的單車族計算出適合的路線，並標示出推薦路線的坡度變化，以利使用者規劃行程，而除了能查看單車專屬的行程建議，使用者也將能在Google Maps上開啟「單車路線」圖層，查看單車專用道和適合單車騎乘的道路資訊。

Google Maps從2004年上線至今近15年，在全球累積超過10億月活躍用戶，在台上線以來從步行、開車路線規劃與導航到去年11月結合翻譯功能，不斷更新與擴充功能，單車模式目前已在全球27 個地區推出，台灣為亞洲第一個推出此功能的國家。

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