SpeXial成員風田趁過年期間回家鄉日本青森縣，適逢武漢肺炎緊繃時期，近日他錄《女人我最大》表示在東京一線城市藥妝店內的口罩已缺貨，日本論壇也紛紛哀嚎買不到口罩，當地搶口罩的風潮雖沒有像台灣這麼瘋狂，「我確實被台灣搶口罩現象嚇到，但這沒辦法，我能夠理解，畢竟又比日本更靠近內地。」

至於是否贊成捐口罩一事，他表示其實能夠理解兩方的想法，「一方面是好心捐贈，畢竟內地也許更需要口罩，一方面也能夠理解在國內買不到，只是立場不同，都是為大家好。」因日本部分地區跟大陸是姊妹市，他聽聞日本也有捐口罩到大陸去。

他透露自己不擔心能否買到口罩一事，或許是時間點的關係，「假設現在日本因武漢肺炎走許多人，有人來日本買口罩給武漢，我當然會生氣呀！日本現在疫情不嚴重，但一兩周後也許狀況不同，立場和想法也會跟著改變的。」

其實在他居住的地方是鄉下，空氣良好，地廣人稀，非常通風，「待在密閉式空間也不過兩個人，在這裡鮮少有外國人出沒。」許多朋友都會委託他買口罩，「我在青森家現存三盒，一盒有六十片，會發送給親友們。」

(中時 )