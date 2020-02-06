40歲混血女星Maggie Q重返大銀幕，在驚悚新作《逃出夢幻島》中飾演希望與另一半結婚生子的女人，並許下「幻想」試圖改變曾悔恨的過往。Maggie Q日前在倫敦接受越洋訪問，去年和大18歲的狄倫麥德摩（Dylan McDermott）解除婚約的她，問起現實生活中是否渴望家庭與孩子，她坦言「家庭」對她來說很重要，「我自己有10個侄女、侄子，沒有任何事比當個酷阿姨還快樂！由於我到處飛，所以很珍惜與他們相處的時光。」

《逃出夢幻島》在南太平洋的斐濟拍攝為期2個月，Maggie Q分享，電影主場景在一座私人小島上，在島上住不下劇組這麼多人，「因此我們也體驗了拍攝以來的初體驗！工作人員竟然租了一艘有100多個房間的郵輪，我們就這樣每天搭著小船往返工作。」她也開心地說：「我以前總在離家人很遠、很寒冷的地方拍戲，但這次拍攝除了工作困難外，真的太美、太像夢一般美好了！而且跟劇組就像家人一樣，讓我感覺很受鼓勵。」出生夏威夷的Maggie Q更說，「斐濟又濕又熱的氣候讓工作人員吃足苦頭，但是我從小在這樣的環境長大，對我來說完全沒問題，我反而不喜歡冷。」

Maggie Q 在《逃出夢幻島》飾演嚮往結婚生女的單身女郎。（索尼影業提供）

《逃出夢幻島》電影故事描述一群年輕人來到神秘島嶼，每個人皆可以提出一個希望美夢成真的「幻想」。被問起現實生活中想許的願望，長年致力維護動物權益的Maggie Q，毫不思索地直呼：「希望『虐待動物』消失在這世上，每個人都善待動物！」Maggie Q表示，她很喜歡電影想傳達的概念，同時卻也認為很危險，「人有很多欲望，許願成功了，真的會快樂嗎？事實上生活不是這樣進行的，就像旅遊一樣，在過程中要快樂，不然到了目的地也沒意義。」

Maggie Q（右二） 在片中許願美夢竟成夢魘，與夥伴調查真相並逃出小島。（索尼影業提供）

Maggie Q過往給人銀幕形象冷艷性感，但這實際上和她的性格完全相反，「每個認識我的人，包含我的姐妹，看到我在戲劇中嚴肅的樣子都大笑，因為我一點都不嚴肅！」問起是否有機會重新在華語電影或影集中看到Maggie Q身影，她透露去年12月曾到大陸談幾個非常令人興奮的項目，「我一直都想與有趣的演員、有遠見的導演合作，所以我其實對案子滿挑的。」

Maggie Q正在羅馬尼亞拍攝動作名導馬丁坎貝爾（Martin Campbell）的新作《The Asset》，與麥可基頓（Michael Keaton）、山繆傑克森（Samuel L Jackson）等人攜手合作，「老實說，能跟這些演員和我敬重的導演合作，真的很幸運！」劇組接下來3月將到倫敦拍攝外，剩餘部分在亞洲完成，不過武漢肺炎疫情在亞洲的情況不樂觀，她坦言不確定到時候是否能順利成行。

Maggie Q在《逃出夢幻島》挑戰驚悚演出，樂於挑戰各種類型電影。（索尼影業提供）

這次武漢疫情並沒直接影響到Maggie Q，不過她的朋友剛好從大陸到美國玩，現在航程禁飛的關係沒辦法回國，讓他們不安的。Maggie Q也分享，2003年SARS爆發期間她人在香港，所以十分明白嚴重程度和人心惶惶的情形，「我對大家正在經歷的事情感到痛心。」當模特兒初期曾於台工作的她也表示，很期待能再來台灣，「我一直對台灣很有好感，而且那裡真的是亞洲少數還保有媒體尊嚴的地方！」《逃出夢幻島》2月14日與北美同步上映。

(中時 )