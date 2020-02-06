故宮國寶黃頭鴨、白玉錦荔枝來了，打頭陣的肉形石，在短短11天展期就已破萬人。第二檔觀眾可以在欣賞故宮文物的同時，也認識彰化在地農業，而虛擬實境體驗，更透過科技引領在古畫、墨寶裡遨遊，來場超越時空的藝術旅行吧！絕對不同凡響。

縣長王惠美表示，彰化養鴨的產量占全台灣1／5，1年約有16億5000萬元的產值，產地主要在芳苑和大城，錦荔枝是苦瓜雅名，彰化縣栽培種植215公頃，全國第二大。展覽期間參觀人數每逢千人，致贈紀念抱枕一顆，逢萬人更贈紀念品一份，人人都有機會當下位幸運兒。

故宮器物處策展人博士蔡慶良指出，這次兩件故宮博物院的重器，一件是宋代的黃玉鴨，又稱玉鴨 、傳遞宋代文人品味，令人想到北宋大文豪蘇東坡詩句「竹外桃花三兩枝，春江水暖鴨先知。蔞蒿滿地蘆芽短，正是河豚欲上時。」

白玉錦荔枝則是典型清宮皇室的品味，乾隆時期才有能力從新疆取得非常大塊且潔淨的和田玉礦，玉質溫潤白淨，也突顯出清代文人的命名方式。

彰化縣立美術館三、五樓更展出故宮新媒體藝術展，引領以身心靈走進畫境、書法裡，其中VR虛擬實境科技「自敘．心境」書法體驗和〈鵲華秋色〉古畫，戴上體驗帽眼罩後，宛如一場時空翱翔，走進了古畫，運筆如飛，全身心浸潤了古韻美感。其餘名畫〈夏荷〉也如親臨荷葉臨風搖曳，與蓮池中魚群互動，這場藝術的旅行，縱橫天地穿古今，帶來絕妙體驗。

(中時 )