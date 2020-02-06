一對2日才剛「小三通」返台的新北市夫婦違反居家檢疫14日的規定，今日又搭機到金門，想透過「小三通」到對岸，遭移民署攔截，當時江姓夫婦氣噗噗的表示「我們又沒生病，不讓走難道要我們餓死嗎？」場面一度緊張。

江姓民眾2日帶著陸配妻子從「小三通」到金門，再搭機返台，需居家檢疫14天。但才過了幾天，江姓夫婦6日就又搭機到金門，想再透過「小三通」客船回到對岸，通關時當場被發現，官員即刻將他們攔下並通報疾管署。

當時江姓夫婦在遭攔截離開通關大樓後，2人就提著行李在停車場一帶趴趴走，處於「失聯」狀況，還一度欲搭計程車離開水頭碼頭。

縣港務處長何佩舉見狀，才趕緊通報疾管署技正吳俊輝和港警到場，勸導他們進入縣府觀光處因應「小三通」旅客防疫，直接開往機場的專車。

江姓夫婦數度火大發飆的說他們又沒生病，如果不讓他們走，難道要他們餓死嗎？婦人甚至情緒激動的拿出原子筆作勢自傷，揚言要死在拍攝的媒體面前，場面有些緊張，全程緊盯的員警趕緊一再安撫。

兩夫婦表示「不知道要居家檢疫14天」直到吳俊輝技正當場打臉，說明他們早在2日入境時已填寫居家隔離檢疫單，兩人才不再作聲辯解。

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