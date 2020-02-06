新型冠狀病毒武漢肺炎疫情狂燒，金門當地商家正中行總經理許峻岷今（6）日偕金城民防中隊副中隊長邱嘉樹捐贈500個口罩給金城分局，提供警察同仁執勤時防疫之用，由金城分局長李益杰代表接受。

這也是平日熱心公益的許峻岷繼日前捐贈50大箱酒精給縣府，由縣衛生局統籌調配分發公部門防疫後，再一次的熱血行動。金城分局長李益杰也回贈感謝狀，肯定他的善行義舉。

(中時 )